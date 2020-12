BVB mit Hummels und Can - Guerreiro und Akanji fehlen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann im Gastspiel bei Eintracht Frankfurt auf den zuletzt angeschlagenen Mats Hummels zurückgreifen. Der Einsatz des Abwehrchefs war nach einem Schlag aufs Sprunggelenk in der Champions-League-Partie gegen Lazio Rom am Mittwoch lange fraglich. Auch Defensivallrounder Emre Can wurde nach seinen muskulären Problemen rechtzeitig fit und steht ebenfalls in der Startformation.