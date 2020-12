Max Kruse: "Kein genauer Befund" laut Union-Trainer Urs Fischer

"So eine Niederlage fühlt sich auch einen Tag später immer noch sehr schlecht an", gab Trainer Urs Fischer zu: "Aber Niederlagen gehören zum Sport, die muss man akzeptieren, auch wenn es manchmal schwerfällt. Mund abwischen, aufstehen - und weiter geht's!"

Ob es allerdings auch für Kruse schnell weitergeht, ist noch offen. Fischer (54) konnte beim Videocall mit Journalisten am Samstagmittag noch "keinen genauen Befund" geben. Der Topscorer der Eisernen, der sich in der Nachspielzeit ohne größere Gegnereinwirkung am rechten Bein verletzt hatte und nur gestützt von zwei Betreuern in die Kabine gebracht werden konnte, wurde noch genauer untersucht.