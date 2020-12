Formel 2: Mick Schumacher nach Aufholjagd vor Titelgewinn

Der nächste Schumi! So schaffte Mick den Aufstieg in die Formel 1

Mick Schumacher glänzt beim Formel-2-Rennen in Bahrain mit einer Aufholjagd. Für den Titel reicht es zwar noch nicht, die Ausgangsposition ist aber sehr gut.

Mick Schumacher (Prema) hat in der Formel 2 trotz einer starken Aufholjagd den vorzeitigen Titelgewinn zwar verpasst, hält aber weiter alle Trümpfe in der Hand.

Der Sohn von Michael Schumacher fuhr in Bahrain beim Sieg von Red-Bull-Junior Yuki Tsunoda (Japan/Carlin) am Samstag vom 18. auf den siebten Rang vor und sammelte damit sechs Punkte.

Konkurrent Callum Ilott (UNI-Virtuosi) erreichte Platz sechs, was ihm acht Zähler einbrachte. Da Schumacher allerdings die schnellste Runde fuhr, erhielt er zwei weitere Punkte. Damit bleibt sein Vorsprung vor dem abschließenden Rennen am Sonntag bei 14 Zählern beruhigend groß. Der Sieger des Rennens am Sonntag erhält 15 Punkte, der Zweitplatzierte zwölf.