Felix Magath: "Man tut dem Medizinball unrecht"

"Mein Weg ging über Arbeit. Bedauerlich ist, dass es nicht mehrere Schubladen sind. Es gibt bei mir, zumindest in Deutschland, nur den Medizinball", sagte der 67-Jährige im Interview mit der österreichischen Zeitung Standard .

Dabei sei der Medizinball "ein wunderbares Trainingsgerät. Beim Magath ist er Schikane, Strafe. Man tut dem Medizinball unrecht", fügte Magath an.

Magath: "Oberflächlicher Wahnsinn"

"In dieser Gesellschaft werden Einzelne an den Pranger gestellt. Ohne Sinn und Verstand. Es wird nicht diskutiert, alles ist plakativ", sagte er. Er sei "kein Freund der sozialen Medien. Und dann heißt es, man passt nicht in die Zeit. Ich mache den oberflächlichen Wahnsinn halt nicht mit. Die Inszenierung ist wichtiger als der Fußball, das widerstrebt mir."