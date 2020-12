Hertha BSC schlägt Union Berlin dank Motivations-Video

"Vor dem Spiel war mein Ansatz ganz klar: Die Lust auf dieses Derby wecken und nicht diese Last", sagte Labbadia am Tag nach dem 3:1 (0:1) und verriet: "Wir haben uns was überlegt, einen Film zusammengeschnitten mit den passenden Bildern und der passenden Musik." Auch die Tore vom 4:0-Heimsieg aus der Vorsaison waren in dem Video zu sehen (SERVICE: Tabelle der Bundesliga).