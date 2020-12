Eric Dier hat Tief bei Tottenham Hotspur unter José Mourinho überwunden

Der englische Nationalspieler musste etwa eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit dringend auf die Toilette, weshalb er das Spielfeld kurz verließ – die Partie lief weiter, Dier kehrte so schnell wie möglich zurück und die Spurs machten den Einzug in die nächste Runde klar.

Dier stand vor Abschied bei den Spurs

Dass der 26-Jährige so regelmäßig zum Einsatz kommt, war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall. Im Gegenteil: Dier hat eine schwere Zeit durchgemacht.

Tiefpunkt nach Auswechslung in der Champions League

Bis Ende 2018 war er sowohl im Verein als auch bei den "Three Lions" Stammspieler. Doch dann setzte ihn eine Blinddarm-OP außer Gefecht und Dier fand nie so wirklich zu alter Stärke zurück.

Dier wollte in die Innenverteidigung

Dieses Erlebnis machte ihm klar: So kann es nicht weitergehen. Er ging auf seine Trainer im Klub und in der Nationalmannschaft zu und äußerte einen Wunsch: Er wollte unbedingt wieder Innenverteidiger spielen und nicht mehr eine Reihe weiter vorne.

Doch im März 2020 und mit dem folgenden Lockdown kam die Wende. Er wurde von Mourinho als Stamm-Innenverteidiger gebraucht. Seither ist er aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Auch Nationalcoach Gareth Southgate setzt wieder voll auf den Mittzwanziger, der in Portugal in der Jugend von Sporting Lissabon ausgebildet worden war.

Sperre und Strafe nach Aussetzer

Auch danach hielt Mourinho zu ihm. Das Vertrauen von "The Special One" zahlt sich nun aus. Mit Dier als fester Größe in der Innenverteidigung hat sich Tottenham wieder in der Spitzengruppe der Premier League etabliert und ist ein ernsthafter Titelkandidat. (Tabelle der Premier League)