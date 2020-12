Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand wollte im Sommer Karriere beenden

Zlatan in Topform: Ibrahimovic dominiert Neapel mit Doppelpack

Mit zehn Treffern führt der Schwede die Torjägerliste der Serie A vor Cristiano Ronaldo (8) an. Dazu führt Milan nach neun Spieltagen die Tabelle an ( Die Tabelle der Serie A ).

"Piolo ( Trainer Stefano Pioli, Anm. d. Red. ) hat mich gefragt, was ich machen will. Ich habe geantwortet: 'Ich werde nicht weitermachen. Es ist genug. Meine Familie ist ebenfalls wichtig. Ich bin hier alleine, das ist ein Opfer", sagte Ibrahimovic bei Sky Italia .

Ibrahimovic mit Sinneswandel

Für sechs Monate sei es okay gewesen, "aber ich will kein weiteres Jahr bleiben". Auch am nächsten Tag habe der 37-Jährige noch den Plan gehabt, aufzuhören. Doch dann habe es sich etwas geändert.