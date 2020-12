Riesenslalom: Zan Kranjec führt, Alexander Schmid auf Rang neun

Alexander Schmid zeigt sich in guter Verfassung © Imago

Alexander Schmid und Stefan Luitz verkaufen sich beim zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison im ersten Durchgang teuer. Ein Slowene liegt in Führung.

Die Ski-Rennläufer Alexander Schmid und Stefan Luitz haben sich beim zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison in Santa Catarina eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf geschaffen.

Kranjec fuhr bei starkem Schneefall deutliche Bestzeit vor Marco Odermatt (Schweiz/+0,46 Sekunden) und Alexis Pinturault (Frankreich/+0,48). Mitfavorit Henrik Kristoffersen aus Norwegen liegt als Achter 1,19 Sekunden zurück. Der zweite Durchgang ist für 13.30 Uhr geplant. Am Sonntag findet ein weiterer Riesenslalom im italienischen Santa Catarina statt

Der erste von zwei geplanten Weltcup-Super-G der Frauen in St. Moritz musste am Samstag dagegen abgesagt werden. Starke Schneefälle und heftige Winde machten eine Austragung unmöglich. Ob der zweite Super-G am Sonntag (11.30) stattfinden kann, steht noch nicht fest.