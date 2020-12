Jürgen Klopp kontert Gary Neville in Belastungsdebatte

Jürgen Klopp bekommt in der Belastungsdebatte weiter Gegenwind. Der Trainer des FC Liverpool lässt dies aber nicht auf sich sitzen.

Nachdem Gary Neville dem Trainer des FC Liverpool vorgeworfen hatte, bei seiner Forderung nach fünf Auswechslungen in der Premier League seinen Vorteil aufgrund der Kaderqualität im Sinn zu haben, reagierte dieser verschnupft ( Spielplan und Ergebnisse der Premier League ).

"Ich habe gehört, Gary Neville sagte, ich würde es nicht verstehen. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Aber es geht nicht um Liverpool", erklärte Klopp auf der Pressekonferenz am Freitag.

Klopp: "Ich bin nicht wie er"

"Was immer er denkt, zeigt vielleicht, wie er mit einer solchen Situation umgehen würde. Aber er sollte nicht denken, dass ich wie er bin. Denn ich bin nicht wie er. Ich spreche über alle Spieler, nicht nur über die Liverpool-Spieler", meinte der 53-Jährige (Die Tabelle der Premier League ).

Neville hatte bei Sky Sports gesagt, das "größte Risiko für Klopp auf dem Weg zum Titel ist eine weitere große Verletzung. Also will er versuchen, sich diesen Vorteil zu verschaffen, um den Leuten etwas in den Kopf zu setzen […] und um Ergebnisse zu erzielen."