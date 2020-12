Dennis Schröder bei Lakers Starter? "Dafür ist es viel zu früh"

Dennis Schröder will bei den Los Angeles Lakers in der Starting Five stehen. Coach Frank Vogel reagiert auf die Aussagen - und findet Schröder "richtig eklig".

Dennis Schröder geht davon aus, bei den Los Angeles Lakers in der Starting Five zu stehen.

Lakers-Coach: Schröder "richtig eklig"

Schröder erzielte in der vergangenen Saison im Schnitt 18,9 Punkte und 4,0 Assists in 30,8 Minuten von der Bank und wurde bei der Wahl zum besten sechsten Mann der Liga Zweiter.

Schröder "als Anführer" bei den Lakers

In seiner ersten Partie für die Lakers trifft Schröder in der Vorbereitung am 11. Dezember auf den Stadtrivalen Clippers. Die neue Saison beginnt für die Lakers am 22. Dezember daheim gegen den gleichen Gegner.