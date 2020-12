Super-G der alpinen Frauen in St. Moritz abgesagt

Der erste von zwei geplanten Weltcup-Super-G der alpinen Skirennläuferinnen in St. Moritz fällt aus.

Das am Samstag um 11.30 Uhr geplante Rennen musste wegen starker Schneefälle und heftiger Winde abgesagt werden. Dies gab die Rennleitung nach einer letzten Inspektion am frühen Morgen bekannt. Ob der zweite Lauf am Sonntag (11.30) stattfinden kann, steht noch nicht fest.