Argentiniens Politik will Straße nach Diego Maradona benennen

Mit Tränen in den Augen: Maradona-Arzt beteuert Unschuld

Argentiniens Präsident Alberto Fernandez hat eine Idee: Er will nach dem zuletzt verstorbenen Fußball-Idol Diego Armando Maradona eine Straße benennen.

Dem am 25. November verstorbenen Fußball-Idol Diego Armando Maradona soll in seiner argentinischen Heimat eine große Ehre zuteil werden.

Die Mehrheit der Parlamentarier unterstützt die Idee von Präsident Alberto Fernandez, in Buenos Aires eine Straße nach dem Weltmeister von 1986 zu benennen. Zudem soll in einem Bereich über 30 Häuserblöcke in der Hauptstadt durch verschiedene Maßnahmen Maradonas gedacht werden.