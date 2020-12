WWE SmackDown: Rückkehrer attackieren Rey - heikle Vorgeschichte

Ex-Partner von Blake und Cutler sorgte mit Trump-Tweet für Ärger

Blake und Cutler waren nach WrestleMania als Teil der Gruppierung "The Forgotten Sons" in den SmackDown-Kader berufen worden. Dritter Mann war das Kraftpaket Jaxson Ryker, wie zuvor auch bei der Show NXT, wo das Trio zuvor aktiv gewesen war. Das Dreigespann stellte sich als Ex-Soldaten vor, die sauer darüber waren, wie sie von der US-Gesellschaft behandelt würden.

Besonders sauer stieß dabei auf, dass er dafür auch den Spruch "Forgotten no more" verwendete, der bei WWE das Motto der Forgotten Sons war und damit seine kontroverse politische Meinung mit der Inszenierung verquickte. Dies bewog auch Blake und Cutler dazu, öffentlich auf Distanz zu Ryker zu gehen.

Die weiteren Highlights:

- SmackDown begann mit einem Gedenkmoment für das langjährige Liga-Mastermind Pat Patterson: Zu seinen Ehren wurde ein Tributvideo zu Frank Sinatras "My Way" eingespielt, dann versammelte sich der gesamte Kader am Ring, wo für den verstorbenen Entdecker von Dwayne "The Rock" Johnson zehnmal der Ringgong geläutet wurde. Auch Pattersons langjähriger Weggefährte Gerald Brisco, von WWE kürzlich in Rente geschickt, war noch einmal vor Ort.