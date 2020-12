Skispringen: Schmitt erweitert Expertenrolle bei Eurosport

Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt wird für den TV-Sender Eurosport weitere Events als Experte begleiten. Der 42-Jährige soll sowohl bei der Skiflug-WM in Planica (10. bis 13. Dezember) als auch bei den Weltcups in Nischni Tagil/Russland an diesem Wochenende und Engelberg (19./20. Dezember) sein Wissen mit den Zuschauern teilen.