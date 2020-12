Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp unter Druck - Hütter fordert mehr

Der Torhüter der Frankfurter Eintracht wehrte in neun Partien 68,1 Prozent der Bälle ab und liegt damit in diesem Klassement hinter Koen Casteels (Wolfsburg/78,6 Prozent), Rafal Gikiewicz (FC Augsburg/73,9 Prozent) und Péter Gulácsi (Leipzig/69,9 Prozent) auf Rang vier. Und doch wartet Trapp seit Monaten schon auf eine Weiße Weste.

Hütter mit vielsagenden Worten in Richtung Trapp

Am 3. Juni erreichte die Eintracht ihr letztes Zu-Null, bei Werder Bremen gelang den Hessen damals ein 3:0-Erfolg. Seitdem sind 17 Pflichtspiele vergangen, in denen die Frankfurter immer mindestens einen Gegentreffer kassierten. Eine schwarze Serie - und nicht der Anspruch, den Trapp an sich selbst, aber auch die Eintracht an ihn stellt. (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan)