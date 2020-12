FC Bayern - RB Leipzig: Dayot Upamecano nach München? Insider spricht

Tanner schwärmt von Upamecano

Auch dass zu diesen Klubs mit dem Champions-League-Sieger aus München die aktuelle Top-Adresse in Europa zählt, überrascht Tanner nicht. Das kolportierte Werben der Bayern um Upamecano kommt für ihn "zu Recht und keinesfalls zu früh. Er hat in der Bundesliga schon alles bewiesen und das internationale Interesse zeigt seine Wertigkeit."

Kurz nach dem Einstieg von Ralf Rangnick (von 2012 bis 2019 bei RB Leipzig tätig, zunächst als Sportdirektor und darüber hinaus in den Spielzeiten 2015/16 und 2018/19 als Cheftrainer) wurde Tanner 2012 Nachwuchsleiter in der Akademie Liefering und machte diese zu einer Topadresse in Europa.

Upamecano: Über Salzburg nach Leipzig

Wird Upamecano also über kurz oder lang wirklich in München landen? Darauf will sich Tanner nicht festlegen: "Seine Berater hatten das ja vor ein paar Jahren schon mal versucht, aber er wollte dann doch nach Salzburg. Von daher würde ich das jetzt so nicht unterschreiben."