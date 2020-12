NBA: Keine spontanen Marihuana-Tests 2020/21

Wegen Corona: Keine Marihuana-Tests in der NBA © AFP/GETTY IMAGES /SID/JEENAH MOON

In der kommenden NBA-Saison wird Corona-bedingt auf spontane Testungen auf Marihuana verzichtet. Stattdessen will man sich auf andere Substanzen konzentrieren.

In der NBA wird es aufgrund der Corona-Pandemie in der kommenden Saison keine zufälligen Spontan-Testungen auf Marihuana geben. Darauf verständigten sich die Liga und die Spielervereinigung NBPA am Freitag.