2. Liga: Kiel springt an die Spitze - Düssedorf mit spätem Erfolg

Holstein Kiel ist dank eines Blitzdoppelschlags an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Norddeutschen bezwangen den VfL Bochum im Duell um den Platz an der Sonne dank starker Chancenverwertung mit 3:1 (1:1) und können damit ihre Träume vom Aufstieg langsam intensivieren. Parallel erkämpfte Absteiger Fortuna Düsseldorf in einer intensiven Begegnung gegen Darmstadt 98 ein spätes 3:2 (0:0) und sprang ins obere Tabellendrittel