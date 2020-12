Bundesliga: Hertha BSC - Union Berlin 3:1, Piatek mit Doppelpack

Die Hertha gewann zum Auftakt des 10. Spieltags das "Geisterderby" gegen Union Berlin mit 3:1 (0:1) und brachte so die Vormachtstellung des Rivalen in der Hauptstadt ins Wanken. Union bleibt als Sechster in der Tabelle aber weiter die Berliner Nummer eins. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga).