Bundesliga: BVB und Gladbach LIVE im TV, Stream, Ticker

Im Leid vereint: So hart trifft es BVB und Schalke

Borussia Dortmund plagen Personalsorgen. Mats Hummels ist aber rechtzeitig für das Spiel in Frankfurt fit, an seiner Seite feiert Dan-Axel Zagadou sein Comeback.

Am Samstagnachmittag finden vier Partien des zehnten Spieltags der Bundesliga statt. Die Augen der Fans werden vor allem auf Borussia Dortmund gerichtet sein.

Der BVB muss nach seinem Ausrutscher gegen den 1.FC Köln schnell wieder in die Spur finden und ist bei Eintracht Frankfurt gefordert (Bundesliga: Frankfurt - Dortmund am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Bei einem erneuten Patzer droht Tabellenführer FC Bayern bei einem Sieg am Abend gegen Leipzig davonzuziehen (Tabelle der Bundesliga).