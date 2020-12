Nationalmannschaft: Bierhoff öffnet Tür für Müller, Boateng, Hummels

Bierhoff öffnet Tür für Müller und Co.: "Sind da nicht verbohrt"

Die Diskussion über eine Rückkehr von Hummels, Müller und Boateng in die DFB-Elf reißt nicht ab. DFB-Direktor Oliver Bierhoff macht nun Hoffnung.

Nun ließ DFB-Direktor Oliver Bierhoff in der Pressekonferenz aufhorchen und bestätigte, was SPORT1 bereits am Dienstag berichtete: Eine Rückholaktion von einem Spieler, oder gar allen drei Aussortierten, ist nicht mehr undenkbar!