FC Bayern - RB Leipzig: Diese Hürden muss Nagelsmann überwinden

Nagelsmann stichelt: "Bayern nicht mehr ganz so scharf"

C. Eckner

Für Julian Nagelsmann und RB Leipzig steht im Topspiel beim FC Bayern eine schwere Aufgabe an. Diese Herausforderungen kommen auf den Coach zu.

RB Leipzig geht als leichter Außenseiter ins Spitzenspiel mit dem FC Bayern München am Samstag ( FC Bayern - RB Leipzig am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ).

Leipzig nach Debakel gegen United konservativer

Nagelsmann tüftelt seit Wochen an der richtigen Balance seiner Mannschaft, die beim 0:5 gegen Manchester United in der Champions League ein Hallo-Wach-Erlebnis hatte.

Leipzigs Trainer änderte kürzlich sogar das System, als er zugunsten eines moderaten 4-2-3-1 sein vormals bevorzugtes 3-4-2-1 in die Schublade packte und aktuell nur noch sporadisch zum Einsatz bringt. Das 4-2-3-1 verspricht mehr Ordnung, da die Übergänge zwischen Offensive und Defensive reibungsloser verlaufen.

BVB als Vorbild für RB

Nicht selten haben die Leipziger Ballbesitzanteile jenseits der 60 Prozent und bestimmen allein dadurch das Geschehen. Es ist jedoch fraglich, ob sie derart hohe Spielanteile auch gegen den FC Bayern verbuchen können. In aller Regel versuchen die Münchner, das Geschehen weitestgehend selbst unter Kontrolle zu halten.

Für Leipzig müsste es also darum gehen, einen offenen Schlagabtausch zu erzwingen, indem die eigene Tempostärke zum Tragen kommt. Vorbild kann Borussia Dortmund sein, das sich erst vor wenigen Wochen einen solchen Schlagabtausch mit den Bayern lieferte.

Stellt Nagelsmann sein Spiel um?

Wenngleich diese Herangehensweise nicht dem entspricht, was Leipzig in den vergangenen Wochen versucht hat, könnte sich Nagelsmann dazu entscheiden, die Angriffe seiner Mannschaft weiträumig und mit langen Zuspielen zu gestalten.

Dani Olmo, Christopher Nkunku und auch Emil Forsberg hätten die notwendigen Fähigkeiten dafür. Und nicht zuletzt hat die Leipziger Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit einen schnellen Tempostil – damals noch mit Timo Werner in der Stammelf – präferiert.

Risikobereitschaft ist notwendig

Die große Gefahr, die jedoch mit solch einem Stil verbunden ist, entsteht durch die sich bildenden Löcher in der eigenen Formation.

In dem Moment, in dem einige Offensivkräfte mit langen Pässen auf die Reise geschickt werden, existiert keine unmittelbare Absicherung hinter dem Ball. Bei Ballverlust kann gerade eine Mannschaft wie der FC Bayern direkt in den Tempogegenstoß überleiten.