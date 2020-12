Spiegel: DFB-Präsident Keller plant PR-Offensive

DFB-Präsident Fritz Keller plant laut eines Spiegel-Berichts vom Freitag eine intensive Medien-Offensive. Das Oberhaupt des Deutschen Fußball-Bundes plane demnach Auftritte in Talkshows wie "Lanz", in Radiosendungen und Podcast-Formaten. Einem Strategiepapier zufolge seien zudem Gastbeiträge in Zeitungen geplant.