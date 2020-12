DFB unterstützt Stiftungen mit 4,35 Millionen Euro

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützt fußballnahe gemeinnützige Stiftungen sowie die Stiftung Deutsche Sporthilfe mit insgesamt 4,35 Millionen Euro. Dies entschied das Präsidium am Freitag in Frankfurt/Main.

"Ich bin dem DFB-Präsidium sehr dankbar und zugleich auch stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Stiftungen in diesen auch wirtschaftlich so schwierigen Zeiten unverändert umfassend zu unterstützen", sagte Schatzmeister Stephan Osnabrügge: "Wir machen dies in Wahrnehmung unserer sozialen Verantwortung sowie in Anerkennung und Wertschätzung der in den Stiftungen geleisteten Arbeit für den Fußball und das Gemeinwohl in Deutschland."