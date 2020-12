Anzeige

DFB-Präsidium verabschiedet Rahmenterminkalender 2021/22 DFB-Präsidium verabschiedet Rahmenterminkalender 2021/22

Rahmenterminkalender 2021/22 verabschiedet © FIRO/FIRO/SID

SID

Die kommende Saison der Fußball-Bundesliga beginnt am 13. August 2021, der Meister wird am 14. Mai 2022 gekürt.

Die kommende Saison der Fußball-Bundesliga beginnt am 13. August 2021, der Meister wird am 14. Mai 2022 gekürt. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verabschiedete auf seiner Sitzung in Frankfurt/Main am Freitag den entsprechenden Rahmenterminkalender.

Die 2. Liga beginnt drei Wochen vor der Bundesliga bereits am 23. Juli 2021. Nach dem 18. Zweitliga-Spieltag (17. bis 19. Dezember) und dem 17. Bundesliga-Spieltag am selben Wochenende gehen beide Ligen in die Winterpause. Diese endet für die erste eine Woche früher (7. Januar) als für die 2. Liga (14. Januar).

Anzeige