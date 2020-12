DFB-Frauen testen im kommenden April in Wiesbaden

DFB-Frauen testen im April in Wiesbaden © AFP/SID/LOIC VENANCE

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am 10. April des kommenden Jahres ein Testspiel in Wiesbaden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag nach der Präsidiumssitzung mitteilte, werden Anstoßzeit und Gegner aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.