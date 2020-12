Formel 1 in Bahrain: Sorgt neuer Kurs für gefährliches Chaos?

Ein zuckender Feuerball. Dieser eine Moment, der Blick in den Rückspiegel, ist hängen geblieben in den Köpfen. Ein Knall, und dann nur Flammen und Rauch dort, wo eigentlich der zerstörte Bolide von Romain Grosjean stehen sollte .

Wenn die Formel-1-Piloten an diesem Wochenende schon wieder in Bahrain auf die Strecke gehen, nehmen sie die bedrückenden Bilder vom vergangenen Sonntag mit.

Auch Grosjeans Teamkollege bei Haas erinnert sich an "furchtbare" Momente. "Man wacht aus dieser Traumwelt auf, in der man denkt, dass sowieso nichts passiert", sagt Kevin Magnussen, "danach ins Auto zu steigen, fühlte sich irgendwie nicht richtig an."