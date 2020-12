Bundesliga-Saison 2021 startet am 13. August - DFB-Pokal vorher

Die 2. Bundesliga startet bereits vom 23. bis 25. Juli in die neue Saison, die 3. Liga sogar am 23. Juli 2021. Die zweite Runde im DFB-Pokal findet am 26. und 27. Oktober 2021 statt.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist in der Bundesliga für das Wochenende vom 17.-19. Dezember 2021 angesetzt. Am 07. Januar geht es dann weiter. Die Saison endet mit dem 34 Spieltag am 14. Mai in der Bundesliga und am 15. Mai in der 2. Bundesliga. Die Relegationsspiele finden zwischen dem 19. und 24. Mai 2022 statt.