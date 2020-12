VfB Stuttgart bei Werder Bremen weiter ohne Daniel Didavi

Daniel Didavi fehlt Stuttgart auch in Bremen © FIRO/FIRO/SID

Aufsteiger VfB Stuttgart muss beim Bundesliga-Gastspiel bei Werder Bremen am Sonntag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) weiter auf Spielmacher Daniel Didavi verzichten.

Der 30-Jährige laboriert an einem Faserriss in der Hüftmuskulatur. Außerdem ist der Einsatz des argentinischen Nationalspielers Nicolas Gonzalez "sehr fraglich", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).