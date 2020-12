Nadeshot frustriert über zu Matchmaking in Black Ops: Cold War

Anzeige

Matthew "Nadeshot" Haag ist einer der Gründer der 100 Thieves und fungiert dort als CEO der eSports-Organisation © Riot Games

Skill Based Matchmaking bringt seit jeher insbesondere YouTuber auf die Palme. Auch Meinungsmacher Nadeshot ist alles andere als erfreut über der Mechanik.

Von Fatih Öztürk

Skill Based Matchmaking (SBMM) in Call of Duty-Spielen ist mindestens genauso umstritten wie mysteriös. Es ist das Verfahren, welches Spieler mit ähnlichem Fähigkeitsniveau in Lobbys zusammenführt. Doch gleichzeitig weiß niemand außer dem Publisher Activision selbst, wie genau das System funktioniert. Während kompetitiv ausgerichtete Spieler einen Sinn in SBMM sehen, häufen sich seit Release von Call of Duty Black Ops: Cold War erneut die Wehklagen von YouTubern und Streamern.

"Hört auf, uns zu vergraulen"

Call of Duty-Legende Matt Haag, aka "Nadeshot", möchte es ebenfalls nicht im Spiel sehen. In einem seiner letzten Streams sprach er sich den Frust von der Seele: "Leute, es ist Zeit, SBMM zu reduzieren. Das Spiel macht keinen Spaß. Ich weiß, die Kinder die gerade mit Call of Duty anfangen, sollen sich sicher fühlen, aber bitte (Activision), hört auf damit, die Leute zu vergraulen, die euer Spiel seit über einem Jahrzehnt spielen."

"Keine Angst"

Nachdem sein Kommentar viral ging, nahm Nadeshot bei Twitter erneut Stellung dazu. In einem Video hielt er fest, dass er grundsätzlich nichts gegen SBMM habe, er sogar die Notwendigkeit dahinter verstehe. Sein einziges Anliegen sei der Wunsch nach mehr Transparenz.