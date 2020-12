Biathlon: DSV-Staffel mit Herrmann, Preuß, Hinz und Hammerschmidt

Der DSV verkündet das Quartett für den ersten Staffel-Weltcup der Saison. In Kontiolahti läuft Denise Herrmann am Ende.

Vanessa Hinz wird das DSV-Quartett beim Rennen über 4x6 km am Samstag ( 15.15 Uhr im LIVETICKER ) in Kontiolahti anführen. Zudem sind wie erwartet Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt nominiert.

Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore gegeben. Im vergangenen Winter war das DSV-Team bei der WM in Antholz zu Silber gelaufen. Zudem gab es einen dritten Platz in Nove Mesto. Überragende Staffel der Saison 2019/2020 war Norwegen: Die Mannschaft um Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland triumphierte in allen sechs Rennen.