DFB um Präsident Fritz Keller gibt schlechtes Bild ab - Kommentar von Pit Gottschalk

Im DFB geht es derzeit drunter und drüber. Jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll - aber alle machen mit. SPORT1-Kommentar von Pit Gottschalk.

Man kann es so zusammenfassen: Jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll - aber alle machen mit. Das ist ziemlich beschämend für einen Verband, der Zukunftsfragen beantworten soll, zum Beispiel Fragen zur Nationalmannschaft, zur Jugendförderung oder zur Gleichberechtigung.