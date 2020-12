Handball: Bob Hanning kandidiert für EHF-Exekutive

Bob Hanning kandidiert für einen Platz in der Exekutive der EHF © FIRO/FIRO/SID

Bob Hanning, Geschäftsführer des Bundesligisten Füchse Berlin und seit 2013 Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), will für einen Platz in der Exekutive des europäischen Dachverbandes EHF kandidieren. Dies teilte der DHB am Freitag mit.