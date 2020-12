Operation Broken Fang – Neue Erweiterung für Counter-Strike

Battle-Passes sind in der Welt der Online-Spiele keine Neuheit. Mit "Operation Broken Fang" erhält nun auch Counter-Strike: Global Offensive zusätzliche Inhalte, die sich durch den Kauf eines entsprechenden "Tickets" freischalten lassen.

Neben den obligatorischen Cosmetics, die das Aussehen der verschiedenen Waffen verändern, erhalten Spieler zudem die Möglichkeit, neue Spielmodi auszuprobieren und Agenten freizuschalten. Unter anderem werden komplett neue Charaktermodelle in Aussicht gestellt – vom SWAT-Team bis hin zu den The Professionals.

Mit "Retakes" hält ein neuer Spielmodus Einzug in die Welt von CS:GO. Neben sieben zusätzlichen Karten, dürfen sich Spieler in der üblicherweise unter dem Titel "Capture the Hill" bekannten Spielvariante miteinander messen. Hier müssen Teams einen Punkt auf einer Karte einnehmen und gegen die feindlichen Gamer verteidigen.