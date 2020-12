Marathon: Jagd auf die Olympia-Norm an Nikolaus

Deutschlands Marathon-Asse kämpfen am Nikolaus-Tag um Tokio: Insgesamt gehen beim Marathon in Valencia (Sonntag, 8.30 Uhr/Livestream auf leichtathletik.de) sieben deutsche Läufer um Philipp Pflieger (Hamburg) und Richard Ringer (Rehlingen) an den Start. Fünf Athleten haben die geforderte Norm für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr noch nicht unterboten.

Pflieger, der schon 2016 in Rio dabei war, peilt wie Debütant Ringer, EM-Dritter von 2016 über 5000 m, eine Zeit unter den angesetzten 2:11:30 Stunden an. "Aber ich bin sicher nicht in der Position, groß die Klappe aufzureißen. Wenn es am Sonntag gut läuft, wäre es schön - wenn nicht, dann muss ich weiter trainieren", sagte Pflieger, der sich mit einem neuen Coach vorbereitet hat: "Nach einem halben Jahr mit einem veränderten Training kann man noch nicht die Welt aus den Angeln heben."