Michael Langer steht bei Bundesligist Schalke 04 vor dem Debüt

25 Spiele ohne Sieg, 3 Punkte und Tabellenplatz 18: Der FC Schalke 04 kommt auch unter Manuel Baum nicht in die Spur. Vor dem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen ( Bundesliga: FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen, Sonntag 18 Uhr im LIVETICKER) muss Baum wohl auch auf seine Torhüter Frederik Rönnow und Ralf Fährmann verzichten.

"Wir haben in der Früh mit Frederik gesprochen und werden auch noch mal mit Ralf sprechen. Erst wenn wir da klar sind, werden wir uns überlegen, wer von der U23 als Torwart nachrücken könnte", sagte Baum auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Während der Keeper aus Schalkes zweiter Vertretung aber bestenfalls auf der Bank Platz nehmen wird, könnte die Stunde eines Keepers schlagen, dessen Name die meisten Fußballfans wohl schon lange nicht mehr gehört haben: Michael Langer.

Zweites Bundesligaspiel 13 Jahre später?

Das Kuriose: Sein bisher einziges Bundesligaspiel bestritt Langer im Trikot des VfB Stuttgart am 10. März 2007 gegen den VfL Wolfsburg. Das Spiel endete damals torlos.

Mittlerweile ist Langer 35 Jahre alt - und könnte nun tatsächlich 13 Jahre und 9 Monate später zum zweiten Mal in Deutschlands Eliteliga zwischen den Pfosten stehen.

Baum vertraut dem Routinier dennoch voll und ganz: "Man würde ihm nicht gerecht werden, wenn man behauptet, dass er nur für das Klima in der Mannschaft wichtig ist. Er ist sowohl im Training als auch außerhalb des Platzes eine ganz wichtige Person für das Team."

Langer "trägt Schalke im Herzen"

Und weiter: "Er macht einen guten Eindruck, er trägt Schalke im Herzen und will mit aller Macht da unten raus. Das zeigt er auf dem Trainingsplatz, aber auch bei Themen rund ums Team."

Der CHECK24 Doppelpass mit Max Kruse und Jens Lehmann am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Es folgten Stationen bei Valerenga Oslo in Norwegen (2014-2015), den Tampa Bay Rowdies in den USA (2016) und zuletzt stand er als Stammtorhüter bei IFK Norrköping in Schweden (2016-2017) zwischen den Pfosten.