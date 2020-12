NBA: Topverdiener mit LeBron, Davis, Schröder, Curry, Harden, Westbrook

Schluss, Aus, vorbei: In der NBA sind die Entscheidungen gefallen.

Als letzter großer Free Agent hat Anthony Davis einen neuen Kontrakt unterschrieben . 190 Millionen US-Dollar über fünf Jahre stehen bei dem Star der Los Angeles Lakers nun auf dem Gehaltszettel. Und AD ist nicht der einzige, der in L.A. kräftig abkassiert.

Mit seinem Gehalt zählt aber vor allem Davis bei weitem nicht zu den Spitzenverdienern in der NBA. Der 27-Jährige liegt nur auf Rang 18.

Doch wer verdient in der besten Basketball-Liga der Welt eigentlich am besten? SPORT1 zeigt die 20 Cash-Könige.

Der Center und Power Forward der Cleveland Cavaliers ist noch bis 2023 an sein Team gebunden. Pro Jahr darf sich der 32-Jährige über 31,3 Millionen US-Dollar freuen. Das dürfte auch über die bisher eher geringen sportlichen Erfolge hinwegtrösten.

Platz 19: Damian Lillard

Platz 18: Anthony Davis

Durch seinen neuen Vertrag bei den Lakers ist Davis noch bis 2025 an Los Angeles gebunden und streicht jährlich über 32,7 Millionen ein. Mit einer Early-Termination-Option könnte er nach vier Jahren vorzeitig aus seinem Vertrag aussteigen.

Platz 17: Khris Middleton

Platz 16: Kyrie Irving

Platz 15: Tobias Harris

Hinter Joel Embiid und Ben Simmons ist Harris in Philly nur der dritte Star - aber der mit dem besten Einkommen. 34,3 Millionen bekommt er jedes Jahr, und das noch bis 2024.

Platz 12: Jimmy Butler

Butler ist bei den Miami Heat der klare Anführer und verpasste den NBA-Titel in den Finals gegen die Lakers nur knapp. Für seine Dienste wird der 31-Jährige entsprechend bezahlt. 34,4 Millionen fließen pro Jahr, und das noch bis 2023. Ihm obliegt es ebenfalls, per Spieleroption zu verlängern.

Platz 12: Kemba Walker

Platz 12: Kawhi Leonard

Nach dem Titelgewinn mit den Raptors zog es "The Claw" in das sonnige Kalifornien - bei gleichfalls 34,4 Millionen. Sein Vertrag endet jedoch bereits 2022. Leonard hat ebenfalls via Spieleroption die Möglichkeit, seinen Kontrakt zu verlängern.