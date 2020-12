2. Bundesliga mit HSV, St. Pauli, Fürth LIVE im TV, Stream, Ticker

Der zehnte Spieltag in der zweiten Bundesliga bietet jede Menge Spannung. Unter anderem spielen am Samstag der HSV, der FC St. Pauli und Greuter Fürth.

In Braunschweig kommt es zum Kellerduell. Der Aufsteiger aus Niedersachsen rangiert auf Platz 16, die Kiezkicker stehen momentan auf Platz 17. Ein richtungsweisendes Spiel, um den Anschluss nicht zu verlieren. ( 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli am Sa. ab 13 Uhr im LIVETICKER )

"Braunschweig ist in einer ähnlichen Phase wie wir. Sie sind auf der Suche nach der richtigen Balance und haben in den vergangenen Begegnungen mehr Gegentore bekommen", sagte St.-Pauli-Coach Timo Schulz auf der Pressekonferenz. "Da werden zwei Teams am Sonnabend aufeinandertreffen, die was gutmachen und unbedingt die drei Punkte holen wollen."