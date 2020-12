Joachim Löw erhält Rückendeckung von VW-Boss Herbert Diess

Herbert Diess sieht in der deutschen Nationalmannschaft "Potenzial". Der Vorstandsvorsitzender des DFB-Premiumsponsors Volkswagen unterstützt auch Joachim Löw.

Der VW-Boss gab auch Bundestrainer Joachim Löw, der trotz der Schlappe in Sevilla weitermachen darf, Rückendeckung: "Jogi Löw hat bewiesen, dass er in Krisensituationen das Team wieder aufbauen kann."

Eine Niederlage wie gegen Spanien biete auch Chancen: "Es reißen sich dann alle wieder am Riemen, und so entsteht die Chance für einen neuen Start", so Diess.