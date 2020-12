FC Bayern - RB Leipzig: Bundesliga heute LIVE im TV, Stream, Ticker

In der Bundesliga steigt am Samstagabend das Topspiel. Tabellenführer FC Bayern München empfängt Verfolger RB Leipzig in der Allianz Arena.

Beide Mannschaften kommen aus einer englischen Woche. Bayern spielte am Dienstag 1:1 gegen Atlético Madrid, Leipzig zitterte sich in einem Tor-Spektakel zum 4:3 gegen Istanbul Basaksehir.

Bayern Trainer Flick: Bayern sollen spielen wie Champions

Leipzigs Nagelsmann: "Bayern zuletzt nicht mehr ganz so konzentriert"

Nagelsmann rechnet sich durchaus Chancen aus. "In so mancher Situation wirkten die Bayern nicht mehr ganz so scharf, nicht mehr ganz so konzentriert", meinte der Trainer: "Da zeigt sich die lange Vorsaison und der aktuelle Spielplan."