FIFA 21: Ninjas in Pyjamas und Leeds United vereinen ihre Kräfte

Premier League Club Leeds United und Schwedens eSport-Organisation Ninjas in Pyjamas werden Partner in FIFA 21. Leeds Fußballmannschaft soll als Vorbild dienen.

Über 100 Jahre Vereinstradition treffen auf 20 Jahre eSports-Erfahrung: Premier League Club Leeds United und eSports-Organisation Ninjas in Pyjamas gehen in Zukunft gemeinsame Wege. Für FIFA 21 vertreten NiP-Spieler den nordenglischen Club in internationalen Turnieren und der heimischen ePremier League.

NiP-CEO sieht viele Parallelen zu Leeds United

Wer genau Leeds United in der Saison 2021 vertreten wird, ist noch ungeklärt. Derzeit läuft die Registrierungsphase einer Online-Qualifikation, für die sich Spieler mit einem festen Wohnort in Großbritannien einschreiben können. NiP scheint demnach das Scouting geeigneter Spieler durchzuführen und die erfolgreichsten Qualifikanten unter Vertrag zu nehmen.

Paul Bell, Geschäftsführer bei Leeds United, erklärt, dass "der Aufstieg in die Premier League dem Club neue Möglichkeiten eröffnet". In der Teilnahme an der ePremier League sieht Bell die neuste Chance, für Wachstum und Aufsehen des Vereins zu sorgen. "Wie schon Marcelo Bielsa mit der ersten Mannschaft bewiesen hat, wollen wir auch [im eSports] von Beginn an mithalten. Eine Partnerschaft mit NiP bietet uns das perfekte Fundament dafür."