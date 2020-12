Anzeige

Formel 1: Charles Leclerc und Sebastian Vettel über Unfall von Grosjean Leclerc: Dachte, Grosjean sei tot

Horror-Crash: So geht es für Grosjean jetzt weiter

SPORT1

Beim Bahrain-GP erleidet Romain Grosjean einen schweren Unfall. Ferrari-Pilot Charles Leclerc erklärt nun, dass er vom Tod des Franzosen ausgegangen sei.

Es war einer der bedrückendsten Momente in der Geschichte der Formel 1.

Am vergangenen Sonntag krachte Haas-Pilot Romain Grosjean mit rund 220 Kilometern pro Stunde in die Leitplanke. Sein Auto wurde in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf. 27 Sekunden lang hatte sich der Franzose im brennenden Wrack befunden, ehe er sich aus eigener Kraft befreien konnte.

Anzeige

Eine Tatsache, mit der Ferrari-Pilot Charles Leclerc nicht gerechnet hätte. Im Interview mit BBC Sport hat der Monegasse nun erklärt, dass er davon ausgegangen sei, dass Grosjean getötet wurde.

"Ich habe den Crash in meinen Rückspiegeln gesehen. Mir war sofort bewusst, dass es sehr ernst war, und ich dachte sofort das Schlimmste", erinnert sich Leclerc zurück.

Leclerc verbrachte bange Minuten

Die Minuten, bevor er erfuhr, dass Grosjean noch am Leben ist, "fühlten sich wie Stunden an. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht viel Hoffnung, als ich das ganze im Spiegel gesehen habe und ich war am Funk extrem besorgt", so der 23-Jährige.

"Leider gab es keine Nachrichten, bis ich wieder in die Box gekommen und aus dem Auto ausgestiegen bin. Da habe ich endlich gewusst, dass er aus dem Auto noch rausgekommen ist, was ich wirklich kaum glauben konnte. Vor allem, weil ich die Flammen und das Feuer gesehen habe", sagte der Ferrari-Pilot.

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

Für Leclerc wurden mit Grosjean auch Erinnerungen an eine Tragödie wach. Sein Pate Jules Bianchi verunglückte 2014 beim Großen Preis von Japan und zog sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er wenige Wochen später verstarb.

Vettel besuchte Grosjean im Krankenhaus

Allzu viele Gedanken daran wollte der Monegasse aber dennoch nicht verschwenden. "Ich habe mich einfach in meine Blase zurückgezogen, wie ich es immer tue, und versucht, mich zu konzentrieren. Ich habe versucht, nicht mehr an den Crash zu denken, vor allem, weil ich wusste, dass Romain aus dem Auto ausgestiegen ist und alleine zum Krankenwagen laufen konnte."

Anzeige

Grosjean, der bei dem Unfall Verbrennungen an den Händen erlitten hatte, wurde im Anschluss sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er von Leclerc-Kollege Sebastian Vettel besucht wurde.

Beim Betrachten dieses Wrack-Teils des Haas-Boliden wird schnell klar, was für ein Wunder es ist, dass Romain Grosjean seinen Unfall ohne größere Verletzungen überstanden hat © Imago SPORT1 zeigt angesichts des letztlich glimpflichen Ausgangs die Bilder rund um den schrecklichen Feuer-Unfall und erklärt, was passiert ist und wer bzw. was Grosjean das Leben rettete © Getty Images Nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat kracht der Haas von Grosjean kurz nach dem Start des Bahrain-GP in die Begrenzung © Getty Images Das Auto wird dabei in zwei Teile gerissen und geht sofort in Flammen auf © Imago Anzeige Der vordere Teil des Boliden durchschlägt sogar die Leitplanke © Imago Sofort eilt das Medical Car sowie einige Marshalls zur Hilfe. Am Auto angekommen sehen sie zunächst einen großen Feuerball © Getty Images Grosjean steckt zunächst fest, rettet sich nach 27 Sekunden aber selbständig aus dem brennenden Wrack © Imago FIA-Arzt Ian Roberts zieht Grosjean schließlich aus dem Feuerball über die Leitplanke © Imago Anzeige Grosjean ist gerade rechtzeitig aus dieser Feuerhölle entkommen, denn mehr als 35 Sekunden hätten auch die Rennanzüge nicht durchgehalten in der Hitze © Imago Auch mit Feuerlöscher ist dem Feuer zunächst kaum beizukommen © Getty Images Währenddessen mit der unter Schock stehende Grosjean weg von der Unfallstelle und in Sicherheit gebracht © Getty Images Einen Schuh hat er offenbar beim Ausstieg aus dem Wrack verloren © Imago Anzeige Grosjean wird gesagt, dass er sich auf den Boden setzen soll, die Ärzte vermuten zu diesem Zeitpunkt gebrochene Rippen © Imago Vorsichtig wird Grosjean abtransporiert und in ein Krankenhaus gebracht. Wie Haas inzwischen bestätigt hat, erlitt er lediglich Verbrennungen an beiden Handrücken und blieb von Brüchen verschont © Imago Ein Wunder, wenn man sich anguckt, wie das Feuer den Haas regelrecht verschlingt © Der Feuerball ist in der Zwischenzeit kleiner geworden, doch wirklich viel ausrichten können die Einsatzkräfte immer noch nicht © Imago Anzeige Diese Bilder wecken Erinnerungen an den Nürburgring-Unfall Niki Laudas und andere Tragödien der Formel-1-Historie © Imago Teile des Autos von Grosjean stecken noch in der Leitplanke fest © Getty Images Wie schrecklich der Unfall war, zeigt auch das riesige Loch in der Leitplanke danach © Imago Dieses völlig zerstörte vordere Teil des Haas hatte die Leitplanke durchschlagen © Imago Anzeige Etwas später ist das Feuer endlich gelöscht © Imago Aus dieser Perspektive hat man als Außenstehender ein Formel-1-Auto wohl noch nie zuvor gesehen © Imago Hier sieht man das HALO-System sowie Monocoque - beide im Zusammenspiel haben Grosjean das Leben gerettet © Imago Das andere Teil des Autos hat sogar noch intakte Räder und kann weggeschoben werden © Imago Anzeige Das Horror-Rennen geht 85 Min. nach dem Unfall von Grosjean weiter. Stroll wird von Kvyat gedreht ... © Getty Images ... und überschlägt sich daraufhin. Glücklicherweise bleibt der Racing-Point-Pilot unverletzt © Getty Images Der Held des Tages, das HALO-System, hat auch in diesem Fall hervorragende Arbeit geleistet und Schlimmeres verhindert © Imago

"Ich wollte ihn sehen. Gleich am Montag bin ich zu ihm", erklärte der Deutsche vor dem zweiten Renn-Wochenende in Bahrain. "Es war schön zu sehen, dass es ihm so kurz nach dem Unfall gut ging und er auch bei guter Laune war. Wir waren alle erleichtert zu sehen, dass er erstens mal rauskam. Im ersten Moment habe ich gar nicht verstanden, was überhaupt passiert ist", so Vettel weiter.

Grosjean beantwortete Nachricht von Leclerc

"Ich habe das Feuer gesehen, aber nicht direkt geschaltet, dass er da noch drin sein könnte oder wo das Feuer überhaupt herkommt. Als ich dann die Bilder gesehen habe, war's ein bisschen ein Schock. Im ersten Moment war ich noch zu sehr im Rennen, um das wirklich zu verstehen. [...] Ich glaube, wir sind alle unheimlich glücklich, dass er noch da ist. Es hätte ganz anders ausgehen können", so Vettel.

Im Krankenhaus besucht hat Leclerc Grosjean im Gegensatz zu Vettel nicht, "weil ich dort viele Leute erwartet habe und ihn nicht belästigen wollte."