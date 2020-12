Pressekonferenz im Ticker, Julian Nagelsmann vor FC Bayern - RB Leipzig

Wie will Julian Nagelsmann die Bayern im Topspiel knacken? Der Cheftrainer von RB Leipzig stellt sich in der Pressekonferenz den Fragen der Jourmalisten.

Im Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig kann der Rekordmeister zum ersten Mal in der aktuellen Saison eine größere Lücke zwischen sich und den Konkurrenten reißen. ( FC Bayern - RB Leipzig am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER )

Dies will RB mit aller Macht verhindern - und hofft auf einen Coup in München. Was aber plant Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann fürs Spitzenspiel? Der Coach stellte sich am Freitagmittag den Fragen der Journalisten. Die PK im Ticker zum nachlesen: