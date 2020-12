FC Bayern: Lukas Görtler blickt auf Guardiola und Hoeneß zurück

Lukas Görtler spielte in der Saison 2014/2015 für den FC Bayern © Imago

Der Stürmer, der aktuell beim FC St. Gallen in der Schweiz unter Vertrag steht, spielte aber einst für den 1. FC Kaiserslautern – und den FC Bayern ( Alle News zur Bundesliga ).

2015 machte der heute 26-Jährige sogar ein Bundesligaspiel für die Münchner, als er gegen Bayer Leverkusen in der 72. Minute für Claudio Pizarro eingewechselt wurde.

Bayern-Talent über Guardiola: "Fast verzweifelt"

Damals stand Pep Guardiola beim Deutschen Rekordmeister an der Seitenlinie. Der Spanier brachte Görtler im Training fast zur Verzweiflung.

"Eine Trainingsszene war bezeichnend: Als ich zum dritten Mal bei den Profis dabei und noch sehr nervös war, forderte Pep, dass ich einen Diagonalball spielen sollte. Obwohl der Pass zweimal nicht beim Mitspieler ankam, sollte ich es trotzdem immer wieder machen", erinnert sich Görtler in der Sport Bild : "Ich bin fast verzweifelt, es funktionierte gar nichts mehr."

Görtler bat Hoeneß um Freigabe

Eine besondere Erinnerung hat Görtler auch an Uli Hoeneß, den er in einem Gespräch um seine Freigabe bat.

Hoeneß habe gesagt, "es täte ihm leid, aber ich dürfe auf keinen Fall gehen, keine Chance". Görtler blieb hartnäckig und fuhr erneut zum langjährigen Bayern-Boss, der damals als Freigänger in der Nachwuchsabteilung der Münchner tätig war.

Ein echter Transferkracher sieht zwar anders aus - ein Versprechen für die Zukunft ist die Verpflichtung von Joshua Kimmich durch den FC Bayern aber allemal. Der derzeit vom VfB Stuttgart an Zweitligist RB Leipzig ausgeliehene Mittelfeldspieler wechselt im Sommer 2015 nach München und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2020 © Getty Images

Der U-19-Europameister soll angeblich etwa sieben Millionen Euro Ablöse kosten und gilt als Wunschspieler von Trainer Pep Guardiola und Sportvorstand Matthias Sammer. Eine Garantie für eine glorreiche Zukunft? Abwarten. SPORT1 blickt zurück auf vielversprechende Bayern-Talente der vergangenen Jahre - und darauf, was aus ihnen wurde © Getty Images

SINAN KURT: Von vielen Nebengeräuschen begleitet, bekommt der 18-Jährige im Sommer seinen Willen und verlässt Gladbach in Richtung München. Am letzten Vorrunden-Spieltag erstmals im Bundesliga-Kader, aber ohne Einsatz. Sonst meist für die U 19 aktiv, dort immerhin schon mit sechs Saisontoren © Getty Images

PIERRE-EMILE HOJBJERG: Der Däne wechselt 2012 als 16-Jähriger von Bröndby IF zu den Bayern und feiert am Ende der Triple-Saison sein Debüt in der Bundesliga. Unter Guardiola schon mit steigenden Einsatzzeiten, gekrönt vom Startelfeinsatz im Pokalfinale gegen Dortmund. Inzwischen fester Bestandteil des Profikaders © Getty Images

MITCHELL WEISER: Zu den 270 Bundesliga-Einsätzen seines Vaters Patrick fehlt Mitchell Weiser noch einiges. Kommt 2012 mit 18 aus Köln, wird ein halbes Jahr später nach Kaiserslautern ausgeliehen. Dort Stammspieler, in München nach seiner Rückkehr weiter meist außen vor. In dieser Saison erst mit einer Bundesliga-Einsatzminute © Getty Images

PATRICK WEIHRAUCH: Ein waschechter Münchner, kommt als 16-Jähriger vom Stadtrivalen 1860. Inzwischen ist der Mittelstürmer 20 Jahre alt, wartet aber noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. In der Vorsaison immerhin mit sieben Regionalligatoren © Getty Images

YLLI SALLAHI: Der 2011 als 17-Jähriger vom SV Kapfenberg verpflichtete Österreicher feiert in der Vorsaison beim 0:1 in Augsburg sein Debüt für die Bayern-Profis. Verschwindet danach wieder in der Versenkung, wechselt zur Rückrunde der Saison 2014/15 zu Zweitligist Karlsruher SC © Getty Images

LUKAS RAEDER: Der Torhüter ist bei seinem Wechsel von Schalke 04 im Jahr 2012 gerade 18. Spielt meist nur im Regionalligateam, verbockt für dieses im Sommer mit einem Last-Minute-Patzer in der Relegation den Aufstieg. Wechselt anschließend zu Vitoria Setubal nach Portugal, dort nach vier Startelf-Einsätzen zu Saisonbeginn inzwischen nur noch zweite Wahl © Getty Images

TAKASHI USAMI: Bis heute scheiden sich die Geister, ob die Ausleihe des Japaners 2011 nicht einfach nur ein Marketing-Schachzug der Münchner ist. Die Verbindung hält eine Saison, Usami versucht sich anschließend noch ein Jahr in Hoffenheim, kehrt dann zurück zu seinem Heimatverein Gamba Osaka © Getty Images

CHRISTOPH KNASMÜLLNER: Mit 16 wechselt der Mittelfeldspieler 2008 von Austria Wien zu den Bayern, drei Jahre später geht es weiter zur U 20 von Inter Mailand. Ein halbes Jahr später landet Knasmüllner in Ingolstadt, inzwischen ist er zurück in Österreich beim FC Admira Wacker Mödling. Dort zeitweise auch nur in der Reserve im Einsatz © Getty Images

BRENO: Der damals 18 Jahre junge brasilianische Innenverteidiger kommt im Januar 2008 für satte zwölf Millionen Euro vom FC Sao Paulo. Wird in Deutschland immer wieder von Verletzungen ausgebremst, im Sommer 2012 wegen schwerer Brandstiftung dann zu einer Haftstrafe verurteilt. Versucht jetzt einen Neuanfang bei seinem Heimatklub in Brasilien © Getty Images

MATS HUMMELS: Wird zeitgleich zur Zwölf-Millionen-Verpflichtung von Breno im Januar 2008 nach Dortmund ausgeliehen und eineinhalb Jahre später vom BVB fest verpflichtet. Schnappt den Bayern zwei Jahre in Folge die Meisterschale weg, beim WM-Titel im Sommer 2014 Stammspieler © Getty Images

EMRE CAN: Schafft wie Hummels den großen Durchbruch erst, als er die Bayern verlässt. Kommt als 15-Jähriger aus der Jugend von Eintracht Frankfurt nach München, absolviert dort seine ersten vier Bundesligaspiele. Geht 2013 nach Leverkusen, avanciert dort zum Leistungsträger und wechselt vor der laufenden Saison nach England zum FC Liverpool © Getty Images

MEHMET EKICI: Der gebürtige Münchner hätte DAS Urgestein im Kader der Bayern werden können. Kommt im Alter von sechs Jahren von der SpVgg Unterhaching zum FCB. Schafft es bis in den Bundesligakader, bleibt aber ohne Einsatz. Glänzt eine Saison in Nürnberg, enttäuscht in Bremen und spielt seit Sommer für Trabzonspor © Getty Images

SANDRO WAGNER: Wagner spielt ab seinem achten Lebensjahr für den FCB, läuft in der Saison 2007/08 auch viermal in der Bundesliga auf. Der ganz große Durchbruch bleibt aber aus, über Duisburg, Bremen und Lautern geht es zu Hertha BSC © Getty Images

DIEGO CONTENTO: Sucht wie Can und Ekici den Weg ins Ausland, nimmt dafür aber keinen Umweg über einen anderen Bundesligisten. Absolviert anders als Can und Ekici auch immerhin 69 Profispiele für die Münchner, wird je dreimal Meister und Pokalsieger und gewinnt die Champions League. Jetzt in Frankreich bei Girondins Bordeaux © Getty Images

BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Kommt als knapp 14-Jähriger aus Rosenheim zum großen FC Bayern, durchläuft alle Jugendmannschaften des Rekordmeisters und entwickelt sich zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt. Genauso eine Erfolgsgeschichte wie... © Getty Images

THOMAS MÜLLER: Der Offensiv-Allrounder ist sogar erst zehn Jahre alt, als es ihn vom TSV Pähl an die Säbener Straße zieht. Seither müllert es dort wieder gewaltig - und auch wenn sein Förderer Louis van Gaal in München längst Geschichte ist, gilt dessen Leitsatz weiter (fast) uneingeschränkt: "Müller spielt immer" © Getty Images

PHILIPP LAHM: Ein weiteres Bayern-Urgestein, aber gleichzeitig auch Vorreiter für das Modell einer erfolgreichen Ausleihe eines Bayern-Talentes an einen Ligakonkurrenten. Geht 2003 für zwei Jahre nach Stuttgart, kommt als Deutscher Meister und Nationalspieler zurück nach München - und führt seine Erfolgsgeschichte fortan noch in ganz anderen Sphären fort © Getty Images

TONI KROOS: Anders als der Ur-Münchner Lahm kommt Kroos erst als 16-Jähriger von Hansa Rostock zu den Bayern, wird später aber ebenfalls erfolgreich verliehen. Nach eineinhalb Jahren in Leverkusen wird der Mittelfeldstratege in München Stammspieler, Triple-Sieger, Weltmeister und wechselt im Sommer 2014 zu Real Madrid © Getty Images

DAVID ALABA: Einen ähnlichen Weg wie Kroos nimmt auch David Alaba: Mit 16 von Austria Wien zu den Bayern, mit 18 für ein halbes Jahr nach Hoffenheim, anschließend mit den Bayern zu allen erdenklichen Trophäen. Nur in Sachen WM-Titel hat der Österreicher gegenüber Kroos (bisher) das Nachsehen © Getty Images