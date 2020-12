LoL: Goldenglue hört auf – aber wird Coach von 100 Thieves

Greyson ”Goldenglue” Gilmer war in seiner siebenjährigen Karriere für mehr als 15 verschiedene Teams aktiv © Riot Games

Nach sieben Jahren ist Schluss. League of Legends-Veteran Greyson Gregory "Goldenglue" Gilmer beendet seine aktive Spielerkarriere. Dennoch hat er weiterhin Ziele in LoL, die er von nun als Coach der 100 Thieves verfolgt. Der Midlaner unterschrieb einen Zweijahresvertrag als Coach des Academy-Teams.

Goldenglue: "Ich habe nie eine Heimat gefunden"

Goldenglues neue Aufgabe besteht in erster Linie in der Aus- und Weiterbildung von Nachwuchstalenten, um sie fit fürs Main-Roster zu kriegen. Im abgelaufenen Jahr erreichte das Academy-Team der 100 Thieves durchschnittliche Leistungen und beendete die Spring- und Summer Playoffs auf dem 5./6.-Platz.

"Ich kann nur schwer in Worte fassen, wie aufgeregt ich meinem neuen Lebensabschnitt als Coach entgegenblicke", erklärt Goldenglue im Twittervideo. "In meiner Spielerkarriere habe ich nie alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich werde diese unerfüllte Energie kanalisieren, um die nächste Generation von Spielern anzutreiben."