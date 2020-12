Formel 1: Sebastian Vettel will Mick Schumacher helfen

Der nächste Schumi! So schaffte Mick den Aufstieg in die Formel 1

Einst unterstützte Michael Schumacher Sebastian Vettel in der Formel 1. Nun will sich der viermalige Weltmeister revanchieren.

Mick Schumacher fährt in der kommenden Saison in der Formel 1.

Dort trifft der 21-Jährige auf Sebastian Vettel, der seiner Karriere bei Aston Martin nach einer insgesamt enttäuschenden Zeit bei Ferrari neuen Schwung verleihen will.

Mick Schumacher wechselt in die Formel 1

Vettel will Mick Schumacher helfen

In dieser Zeit stand Schumacher Vettel mit Rat und Tat zur Seite – und nun will der Heppenheimer seine Erfahrungen an den Sohn weiter geben.