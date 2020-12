FC Arsenal: Fan fordert Özil zurück - Seaman pflichtet bei

Nach Ausbootung: So hält sich Özil fit

Der FC Arsenal steckt in der Krise. Der Sieg in der Europa League gegen Rapid Wien bringt zwar die Fans zurück, aber auch eine alte Debatte.

Der FC Arsenal gewann am Donnerstagabend souverän mit 4:1 gegen Rapid Wien. Derartige Erfolge sind für die Gunners aktuell nur in der Europa League zu verbuchen. In der Premier League gab es seit drei Spielen keinen Sieg mehr. Die Mannschaft von Mikel Arteta steht nur auf Platz 14.