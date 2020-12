Real Madrid: Zinedine Zidane appelliert an seine Spieler

"In schwierigen Zeiten muss man Charakter zeigen", sagte Zidane vor der Partie beim FC Sevilla am Samstag: "Ich habe die Kraft, um die Situation zu ändern und ich werde alles dafür geben - genau wie die Spieler." ( La Liga: FC Sevilla - Real Madrid am Sa. ab 16.15 Uhr im LIVETICKER )

Real droht erstmal das aus in der Gruppenphase der Champions League

In der spanischen Liga rangieren die Königlichen nur auf Rang vier, in der Champions League droht erstmals in der Vereinsgeschichte das Aus in der Gruppenphase.