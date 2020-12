Europa League: Tottenham-Coach Mourinho beklagt mangelnde Motivation

Die Spurs spielen nur 3:3 beim LASK. Für José Mourinho sind solche Ergebnisse eine Einstellungssache und der Star-Trainer spricht das deutlich an.

Tottenham Hotspur hat sich wenig überraschend vorzeitig für die Zwischenrunde der Europa League qualifiziert. Durch ein 3:3 beim österreichischen Linzer ASK ist der Mannschaft von José Mourinho Platz zwei nicht mehr zu nehmen.

Etwas überraschender ist dann doch, dass auf dem ersten Platz der Gruppe J Royal Antwerpen steht. Die Belgier schlugen Tottenham am vierten Spieltag mit 1:0 und liegen zwei Punkte vor den Londonern. (Service: Spielberichte der Europa League )

Mourinho: "Europa League motiviert einige der Spieler nicht"

Diese Nachlässigkeiten gegen die vermeintlich kleinen Gegner gehen an José Mourinho nicht spurlos vorbei. Der Portugiese sprach nach dem Unentschieden in Österreich deutlich an, dass einige Spieler den Wettbewerb nicht ernst genug nähmen.