Bosz macht fehlende Qualität des Schiedsrichters für mangelnde Bayer-Effizienz verantwortlich

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz machte die deutlich zu geringe Chancenausbeute nach dem 3:2 (2:1) in der Europa League bei OGC Nizza auch an Schiedsrichter Maurizio Mariani (Italien) fest.

Auf den sonst allgegenwärtigen Videobeweis kann in der Europa League nicht zurückgegriffen werden. "Das verstehe ich nicht, aber das ist leider so. Das Problem haben andere Mannschaften auch", sagte Bosz. Von daher müsse man auch zufrieden sein, "wenn man in auswärts in Nizza drei Tore schießt, die eigentlich vier waren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel heute, weil wir gut gespielt haben", so Bosz.